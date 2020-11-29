RTÜK: "Bir haber kanalında katılımcılardan birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir"
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RTÜK: "Bir haber kanalında katılımcılardan birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir"

29.11.2020 15:27 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:31
RTÜK:

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından yapılan açıklamada, "Bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir" denildi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir televizyon kanalında yayınlanan programda Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik sözlerle ilgili yazılı açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Bir haber kanalındaki yayın esnasında program katılımcılarından birinin kahraman ordumuza yönelik kullandığı çirkin ifadeleri kabul etmek mümkün değildir. Kültürümüzde peygamber ocağı olarak kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetleri aziz milletimizin yüz akıdır. Sınırlarımızın içinde ve dışında kahramanca mücadele ederek gönül coğrafyamızın güvenlik ve huzurunu tesis eden ordumuza dil uzatmaya kimsenin hakkı yoktur. Sorumluluk alanımızda olan ve her kesimden insanın takip edebileceği bir yayında dile getirilen hadsiz sözler yakın takibimiz altındadır. İlgili yayın hakkında Üst Kurul uzmanlarımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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