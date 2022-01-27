RTÜK Başkanı Şahin, Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde konuştu Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Radyo ve televizyon yayınlarında dilin yanlış, kaba ve argo kullanımına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada paydaşımız olarak gördüğümüz yayıncılarımızı devamlı uyarmakta ve gerekli önlemleri birlikte almaktayız." dedi.

Şahin, RTÜK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Yunus Emre Yılı Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, Yunus Emre'yi rahmet ve minnetle andı.

Dilin, kültürün taşıyıcısı olduğunu, bu nedenle Türkçeye sıkı sıkıya sahip çıkılması ve korunması gerektiğini vurgulayan Şahin, "Dilimizi bir bilim ve dünya dili haline getirmeliyiz. Yüzlerce milyon insanı aynı gönül paydasında buluşturan Türkçedir, bu güzel dilimizdir." ifadelerini kullandı.

Şahin, Yunus Emre'nin Türkçenin en büyük şairlerinden ve mimarlarından olduğuna işaret ederek, "Yunus, Türkçenin aşk ve mana dili olmasını sağlayan en büyük şairlerimizdendir." dedi.

Türkçe ödüllerinin 23 kategoride verileceğini belirten Şahin, yayınlarda Türkçeyi en doğru, güzel ve anlaşılır kullanarak ödül almaya hak kazananları tebrik etti.

"Geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımlardan biri Türkçemizi korumaktır"

Şahin, Türkçenin kullanımının genişleyeceğine ve dünya dili olacağına inançlarının tam olduğunu belirterek, bu kapsamda Yunus Emre Enstitüsü ile yürüttükleri çalışmaları anlattı.

Türkçeye verdikleri önemin altını çizen Şahin, şöyle devam etti:

"Geleceğimize yapacağımız en önemli yatırımlardan biri yabancı sözcüklerin istilasına uğrayan Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmektir. Radyo ve televizyon yayınlarında dilin yanlış, kaba ve argo kullanımına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bu noktada paydaşımız olarak gördüğümüz yayıncılarımızı devamlı uyarmakta ve gerekli önlemleri birlikte almaktayız. Yayınlarda zaman zaman yaşanan Türkçe yanlışlarını görmekteyiz ama bu yanlışları elimizdeki müeyyide gücüyle değil, karşılıklı ilişki içinde halledip doğru bir kullanımını sağlamaya çalışmaktayız."

Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir dönemde olmadığı kadar Türkçeye, yayıncılara ve sanatçılara sahip çıktığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Gösterdiğiniz candan ve samimi destekler için huzurlarınızda şahsım, kurumum ve yayıncı dostlarımız adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Hal böyleyken özellikle son dönemlerde şahsınıza yönelik olarak hiç de ahlaki ve insani olmayan söylemlerde bulunulmasına, hele hele de bu söylemlerin ve eylemlerin medya üzerinden yapılmaya çalışılmasına Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak asla ve asla müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğimizi tekraren kararlı bir şekilde belirtmek istiyorum."

Şahin, verilecek ödüllerin Türkçenin yaşatılması ve gelecek nesillere doğru aktarılmasına vesile olacağına inandığını dile getirerek, törenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.