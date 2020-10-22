RTÜK Başkanı Şahin, Vali Aydoğdu ve Belediye Başkanı Dinçer'i ziyaret etti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'i ziyaret etti.