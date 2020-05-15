RTÜK Başkanı Şahin: "Üst Kurul talimatla iş yapmaz"
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RTÜK Başkanı Şahin: "Üst Kurul talimatla iş yapmaz"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün talimatla iş yapmayacağını belirterek, "Uygulanacak müeyyidelerin darbe sevicilerini, darbe söylemlerini övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini söylüyorum.

RTÜK Başkanı Şahin:
15.05.2020 17:54 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:54

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK'ün talimatla iş yapmayacağını belirterek, "Uygulanacak müeyyidelerin darbe sevicilerini, darbe söylemlerini övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini söylüyorum." ifadesini kullandı.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre Şahin, internet üzerinden yayın yapan "Dijital Gündem"e video konferansla konuk oldu.

Şahin, Ülke TV'de yayınlanan bir programdaki bazı konuşmaların ardından Üst Kurul'u hedef alan kesimler tarafından oluşturulan "kanal ayrımcılığı yapıldığı" algısının doğru olmadığını bildirdi.

Şahin, söz konusu programın değerlendirileceği RTÜK toplantısına 3 ay önce belirlenen ve divan başkanı olduğu toplantıya katılmak üzere İstanbul'a gittiği için katılamadığını kaydetti.

"Ülke TV raporu RTÜK'e gelecek"

Şahin, Ülke TV ile ilgili olarak Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bir rapor geleceğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ama müeyyideye ben karar veremem. Üst Kurul'daki durum sonucunda belli olacak. Bu verilecek olan müeyyidenin darbe sevicilerini, darbe söylemlerini övenleri sevindiren ve onları gülümseten bir ceza olmaması gerektiğini söylüyorum. Bunları ayırmamız lazım. Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek, RTÜK'ü töhmet altında bırakacak bir konu değil. Bundan önceki kararlarımız ne kadar önemliyse bu kararımız da o kadar önemli diye düşünüyorum."

"RTÜK talimatla iş yapmaz"

RTÜK'te kararların oy çokluğuyla alındığına işaret eden Şahin, "Bu bakımdan açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki RTÜK talimatla iş yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir telkin ve talimat olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimat ve telkinleri devletimizin bütün organlarını ilgilendirir, emir telakki eder başımızın üstende deriz ama o ayrı bir şey. Rahatlıkla söyleyebilirim ki böyle bir talimat olmadı." dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, pandemi gündeminde bile siyasi rant devşirmeye çalışan medya kuruluşlarına taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Şahin, bazı haber bülteni sunucularını eleştirerek, "6112 sayılı kanuna göre, haber bülteni sunan arkadaşlarımızın yorum yapması mümkün değildir. Bir haber sunucusu, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedefine koymuş, her haber bülteninde onun aleyhine yayınlar yapmayı kendisine görev edinmiş halde yayın yapmakta, buna nasıl müsaade edebiliriz. Sadece Sayın Cumhurbaşkanımız değil, başka bir devlet büyüğümüzle ilgili olarak, başka bir parti lideriyle ilgili olarak böyle bir ihlal olursa da gereğini yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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