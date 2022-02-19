RTÜK Başkanı Şahin: "Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın 'RTÜK'ten kanallara talimat' iddialarına ilişkin, " Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın Twitter hesabından RTÜK'ün şarkıcı Sezen Aksu'nun şarkılarının yayınlanmaması için kanallara talimat verdiği iddiaları üzerine yaptığı paylaşımı alıntılayarak bir açıklama yaptı. Şahin yaptığı açıklamada, Taşçı'nın devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığı olduğunu belirterek, "Devamlı kamuoyunu yanlış bilgilendirme alışkanlığınıza cevap vermek normalde huyum değildir ama hayal dünyanıza inananlar olduğu için cevap veriyorum. Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi Sezen Aksu'nun şarkısına dair RTÜK'ün hiçbir şekilde TV'lere bir talimatı olmamıştır" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel