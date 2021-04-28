RTÜK Başkanı Şahin: "Şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her fırsatta halkı kin ve nefrete sevk eden, her sözü bölücülük kokan yalan hocası, sözde gazetecinin Anayasadan bahsetmesi ve adımı ağzından düşürmemesi oldukça manidar. Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı