RTÜK Başkanı Şahin: "Şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RTÜK Başkanı Şahin: "Şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim"

RTÜK Başkanı Şahin: 'Şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her fırsatta halkı kin ve nefrete sevk eden, her sözü bölücülük kokan yalan hocası, sözde gazetecinin Anayasadan bahsetmesi ve adımı ağzından düşürmemesi oldukça manidar. Anayasa ve kanunların verdiği yetkilerle şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza
RTÜK'ten 'Camdaki Kız' dizisindeki tartışma yaratan sahneye ceza
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Acun Ilıcalı Serdar Ortaç Yıldız Tilbe
Spor Rıza Kayaalp Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RTÜK Başkanı Şahin: "Şer odaklarından korkmadan, çekinmeden görevimi yapmaya devam edeceğim" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:10:58. #1.14#

title