RTÜK Başkanı Şahin: Ortaokul öğrencileri, yeni medyanın bağımlısı

19.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 19.12.2019 13:52

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, ortaokul öğrencilerinin günlük 1 saat 26 dakika cep telefonu, 2 saat 13 dakika internet kullandığı, 1 saat 16 dakika dijital ortamda oyun oynadığının belirlendiğini, buna karşın 1,5 saat ders çalıştıklarının tespit edildiğini söyledi. Şahin, öğrencilerin okul haricinde yeni medyanın adeta bağımlısı durumunda olduğunun görüldüğünü belirtti.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, basın toplantısı düzenleyerek, 'Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. RTÜK binasındaki toplantıya ortaokul öğrencileri, öğretmenler ve okul müdürleri katıldı. Şahin, RTÜK'ün görevini yerine getirirken aileye ve çocuğun korunmasına önem verdiğini vurgulayarak, "Çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerine olumsuz etki edebilecek yayın içeriklerine karşı tedbirlerimizi kararlılıkla alıyoruz. Ancak, yeni medya araçları olarak adlandırılan akıllı cihazların hayatımıza girmesiyle yayınların takip edilme şekilleri de farklılaştı. 'Çocukların Medya Kullanım Alışkanlıkları ve Siber Zorbalık Araştırması' bu yüzden çok önemlidir. 'Çocuklarımız interneti ne sıklıkta kullanıyor, yayınları bu araçlardan nasıl takip ediyor, internet kullanırken tehditler nelerdir?' gibi pek çok soruya cevap arayan kapsamlı araştırmamızın sonuçlarına göre medya okuryazarlığı konusunun önemine dikkat çekiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA