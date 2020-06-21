RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı
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RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı.

RTÜK Başkanı Şahin: Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı
21.06.2020 15:37 | Son Güncelleme: 21.06.2020 15:54

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından 4 ayrı yerden maaş aldığı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Şahin, "Hiçbir zaman 4 maaşım olmadı. Kurumumdan aldığım maaşla beraber sadece bir yerden yönetim kurulu maaşı almaktayım. Zaten aksi de kanunen mümkün değildir. Bunu çok iyi bilmelerine rağmen ısrarla maaşım üzerinden manipülasyon yapmaya devam edenlere ekteki açıklamam özelikle duyurulur" diye konuştu.

'HAYRET VE ESEFLE TAKİP EDİYORUM'Şahin, ekteki 'Kamuoyuna Duyurulur' başlıklı açıklamasında ise, gençlerin ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine olumlu katkı sunan, kötü alışkanlıklardan uzak tutarak spor yoluyla sağlıklı ve mutlu bir yaşama yönlendiren organizasyonlara her zaman destek verdiğini ifade etti. Şahin, şunları kaydetti: "Bu amaçla tamamen gönüllü olarak ve hiçbir gelir elde etmeksizin fedakarlıkla yürüttüğüm Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu üyeliğimin manipüle ederek sanki bu görevden bir gelir elde ediyormuşum gibi gündeme getirilmesini hayret ve esefle takip ediyorum. Hiçbir zaman Üst Kurul Başkanlığı ve kısa bir süredir de bir kurumdaki Yönetim Kurulu Üyeliği dışında başka bir görevden gelirim olmadı, kanunen olamaz da. Topluma faydalı olacağına inandığım bu tür görevlerde her türlü karalamalara karşın iyi niyetle bulunmaya devam edeceğimi buradan bir kez daha halkımızla paylaşıyorum."

Şahin, kurumu ve şahsını yıpratmak için yapılan kötü niyetli yalan haberlere itibar edilmemesini, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesini istedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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