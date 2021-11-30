RTÜK Başkanı Şahin: "Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddetle alakalı yayın organlarımızın daha hassas olmasını bekliyoruz"

GAZİANTEP (İHA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddet görüntüleri ile alakalı yayın organlarının daha hassas olmasını beklediğini ifade etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gaziantep'te bir babanın bebeğine uyguladığı şiddetle alakalı Valilik gerekli işlemleri tesis etmiştir. Elim olaya ilişkin görüntülerin medya organlarında verilmesi ise sorumlu yayıncılıkla bağdaşmamaktadır. Yayıncılarımızdan hassasiyet beklediğimizi önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. Bunun üzerine RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, söz konusu paylaşımı alıntılayarak, "Toplumsal değerlerimizi derinden yaralayan olaylara karşı özellikle yayın organlarımızın daha hassas olmasını bekliyoruz. İlgili Valilik ve adli mercilerin gereğini yapacağından şüphemiz yok" dedi. - ANKARA

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