RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür
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RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür

04.11.2020 14:35 | Son Güncelleme: 04.11.2020 14:38
RTÜK Başkanı Şahin'den İzmir'de sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir depremiyle ilgili sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür etti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir depremiyle ilgili sorumlu yayıncılık yapan habercilere teşekkür etti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'deki deprem felaketinde sorumlu yayıncılık yaparak halkın doğru bilgi almasını sağlayan fedakar haberci arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyor, insanı ön planda tutan ve adeta bir depremzede hassasiyetiyle görev yapan yayıncı dostlarımıza iyi ki varsınız diyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Türkten

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