RTÜK Başkanı Şahin'den İlhan Taşçı'ya tepki

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada RTÜK üyesi İlhan Taşçı'ya tepki gösterdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada RTÜK üyesi İlhan Taşçı'ya tepki gösterdi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal kedya hesabından yaptığı açıklamada, "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı