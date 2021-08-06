RTÜK Başkanı Şahin: "Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'ye yapılan saldırı hakkında, "Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Halk TV'ye yapılan saldırı hakkında, "Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir" dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Şahin, Halk TV'ye yapılan saldırıyı kınadı. Şahin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek "Dün Ülke TV muhabirine hem de kadın bir gazeteciye yapılan, belli zihniyetin acı bir şekilde görmezden gelebildiği şiddeti kınadığımız gibi Halk TV'ye yapılan saldırıyı da kabul etmiyoruz. Bazılarının yaptığı gibi bizim için medyanın ötekileştirilmesi asla söz konusu değildir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı