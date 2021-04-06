RTÜK Başkanı Şahin, AA'nın 101. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansının (AA) 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Şahin, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, "Koca bir asır boyunca ülkemizin sesini dünyaya başarıyla duyuran uluslararası markamız Anadolu Ajansının 101. yılını kutluyorum. Tarafsız ve ilkeli haberciliğe imza atan ajansımızın Genel Müdürü Sayın Şenol Kazancı ve AA çalışanı değerli dostlarıma selam olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz