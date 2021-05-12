RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şahin, Ramazan Bayramı mesajında, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da bolluk ve bereket sofralarında buluşulamadığını ancak Allah'ın izniyle yine hanelere rahmet yağdığını belirtti.

Ramazan sevinçlerinin hiç azalmadığını vurgulayan Şahin, "Şimdi bayram arifesindeyiz. Kalplerimizdeki coşku ve heyecan artık içimize sığmıyor. Büyüklerimizin mübarek ellerinden, küçüklerimizin ışıl ışıl olan gözlerinden öpme, kardeşlerimizi sımsıkı kucaklama arzumuz çok büyük ama inşallah seneye." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, bayramların, birlik ve beraberlik günleri olduğunu belirterek, RTÜK'teki mesai arkadaşlarıyla bu kültürü sadece belli zamanlarda değil her daim yaşadıklarını ifade etti.

Birlikte yaptıkları her çalışmanın temelinde insan olduğuna dikkati çeken Şahin, "Çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin bütün fertlerinin yayın hizmetlerinden en üst düzeyde istifade etmesini hedefliyor, olası zararlı içeriklere karşı koruma görevimizi de aksatmadan yerine getiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Şahin, bütün çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:

"Millet iradesiyle seçilerek üstlendiğimiz kamu görevini kutsal kabul ediyor, büyük bir azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Paydaşımız gördüğümüz meslek örgütlerimizle yayıncı kuruluşlarımızla el ele yepyeni ufuklara emin adımlarla ilerliyoruz. 1289 farklı yayıncımızın hiçbirini diğerinden ayırmadan ülkemizin geleceği için yayıncılık alanında rehber olma misyonumuzu layıkıyla yerine getirmeyi arzu ediyoruz.

Ramazan Bayramı vesilesiyle bildirimleriyle bizlere yön veren vatandaşlarımıza, bütün yayıncı kuruluşlarımıza, çalışmalarımıza katkı sunan sivil toplum kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bayramın birleştirici ruhuyla beraberliğimizin daha da artmasını temenni ediyor, her bir vatandaşımızın Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan

Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Şehit aileleri, arife ve Ramazan Bayramı'nın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 12:44:48. #1.14#

title