RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Şahin, Ramazan Bayramı mesajında, Kovid-19 nedeniyle bu yıl da bolluk ve bereket sofralarında buluşulamadığını ancak Allah'ın izniyle yine hanelere rahmet yağdığını belirtti.

Ramazan sevinçlerinin hiç azalmadığını vurgulayan Şahin, "Şimdi bayram arifesindeyiz. Kalplerimizdeki coşku ve heyecan artık içimize sığmıyor. Büyüklerimizin mübarek ellerinden, küçüklerimizin ışıl ışıl olan gözlerinden öpme, kardeşlerimizi sımsıkı kucaklama arzumuz çok büyük ama inşallah seneye." değerlendirmesini yaptı.

Şahin, bayramların, birlik ve beraberlik günleri olduğunu belirterek, RTÜK'teki mesai arkadaşlarıyla bu kültürü sadece belli zamanlarda değil her daim yaşadıklarını ifade etti.

Birlikte yaptıkları her çalışmanın temelinde insan olduğuna dikkati çeken Şahin, "Çocuklarımız, kadınlarımız, yaşlılarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere aziz milletimizin bütün fertlerinin yayın hizmetlerinden en üst düzeyde istifade etmesini hedefliyor, olası zararlı içeriklere karşı koruma görevimizi de aksatmadan yerine getiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Şahin, bütün çalışma arkadaşlarına teşekkürlerini sunarak, şunları kaydetti:

"Millet iradesiyle seçilerek üstlendiğimiz kamu görevini kutsal kabul ediyor, büyük bir azim ve kararlılıkla vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmayı sürdürüyoruz. Paydaşımız gördüğümüz meslek örgütlerimizle yayıncı kuruluşlarımızla el ele yepyeni ufuklara emin adımlarla ilerliyoruz. 1289 farklı yayıncımızın hiçbirini diğerinden ayırmadan ülkemizin geleceği için yayıncılık alanında rehber olma misyonumuzu layıkıyla yerine getirmeyi arzu ediyoruz.

Ramazan Bayramı vesilesiyle bildirimleriyle bizlere yön veren vatandaşlarımıza, bütün yayıncı kuruluşlarımıza, çalışmalarımıza katkı sunan sivil toplum kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmeyi borç biliyorum. Bayramın birleştirici ruhuyla beraberliğimizin daha da artmasını temenni ediyor, her bir vatandaşımızın Ramazan Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan