RTÜK Başkanı: Aile dostu dizilere 8 milyon TL ödül vereceğiz

Yerlikaya, "Evini kiraya verirken bile 7 sülalesini araştırıyorsun ama sen onu, kamuoyunun önüne rol hedef koyuyorsun, belki kahraman koyuyorsun. Bunu çıkarırken neden bakmıyorsun? Zararlı programların önüne geçme anlamında bu yıl aile dostu dizilere 8 milyon liralık ödül vereceğiz." dedi.