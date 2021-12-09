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RTÜK Başkanı'ndan Hasan Can Kaya açıklaması

RTÜK Başkanı'ndan Hasan Can Kaya açıklaması
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Exxen'deki Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya, kendisini izlemeye gelen bir konuğun ailesine küfür etmesi nedeniyle tepki çekmişti. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklama yaptı

Exxen'deki Konuşanlar'ın sunucusu Hasan Can Kaya, programına konuk olan genç kızın ailesine ettiği küfür nedeniyle tepkilere neden olmuştu.

Programa katılan genç kız, "Ben babamla seni seyretmeyi çok seviyoruz her hafta. Ne zaman izlesem babam şey diyor 'Naz bak bu adam çok p..ç bir adam' diyor" ifadelerini kullandı. Kaya'nın ise, "Çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bende babana küfür ederim giderken ödeşiriz. Naz varya babanın a…a k….m" karşılığını vermesi, sosyal medyanın tepkisini çekti. Gün boyunca Twitter'da TT olan Hasan Can Kaya'ya tepki yağdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Başkanı (RTÜK) Ebubekir Şahin, konuyla ilgili tweet attı. Şahin, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır" diye yazdı.

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