RTÜK'ten 'Konuşanlar' programı için inceleme - Haberler
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RTÜK'ten 'Konuşanlar' programı için inceleme

RTÜK'ten 'Konuşanlar' programı için inceleme
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 'Konuşanlar' programı hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.


RTÜK'ten 'Konuşanlar' programı için inceleme

RTÜK'ten 'Konuşanlar' programı için inceleme

RTÜK'ten 'Konuşanlar' programı için inceleme

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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