RTÜK Başkan Vekili Arif Fırtına kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir?

RTÜK Başkan Vekili Arif Fırtına kimdir? Kaç yaşında, nereli? Mesleği nedir? Arif Fırtına hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ARİF FIRTINA KİMDİR?

17.07.1956 yılında doğan Arif FIRTINA ilk-orta ve lise öğrenimini memleketi Buldan' da (Denizli) tamamladı. 1976-1977 Öğretim yılında üniversite öğrenimine başladı. 1983 yılında Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü bitirdi. Meslek yaşamındaki çeşitli idarecilik ve eğitim vazifelerinin ardından 28 Mayıs 1999 tarihinde 57. Cumhuriyet Hükümeti Başbakan Yardımcısı Sayın Dr. Devlet BAHÇELİ' nin Özel Kalem Müdürlüğüne atandı.

1999 – 2002 arası Özel Kalem Müdürlüğü görevini Başbakanlık Müşaviri ve Başbakan Başmüşaviri olarak sürdürdü. 9 Aralık 2002 tarihinde Başbakanlık Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğine atandı. 3 Ağustos 2012 tarihinde kendi isteği ile memuriyetten emekli oldu.

14 Temmuz 2015 tarihinde TBMM' de yapılan oylamada Milliyetçi Hareket Partisi kontenjanından Radyo ve Televizyon Üst Kurul Üyeliğine seçildi.

Dinçay Hanımla evli olan Arif Fırtına, Nazlı ve Batuhan isimli iki çocuk babasıdır.

RTÜK BAŞKAN VEKİLİ ARİF FIRTINA

6112 sayılı Kanun gereği başkanın görevde bulunduğu süreyle sınırlı olan başkan vekilliği görev süresi de tamamlanınca Üst Kurul'da başkan vekili seçimi de yapıldı.

RTÜK Başkan Vekilliğine, kurul üyesi Arif Fırtına getirildi.

Başkanlık seçiminin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Başkan Vekili Arif Fırtına, Üst Kurul üyelerine teşekkür etti.