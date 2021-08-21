RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi
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RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi

RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki radyo ve televizyonların üst kurul payı ödemelerinin 5 ay ötelendiğini duyurdu.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki radyo ve televizyonların üst kurul payı ödemelerinin 5 ay ötelendiğini duyurdu.

RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Üst Kurulun Hazine ve Maliye Bakanlığınca mücbir sebep hali ilan edilen Bartın, Kastamonu ve Sinop illerinde yayın yapan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar için harekete geçtiği belirtildi.

Üst Kurulun oy birliğiyle söz konusu üç ildeki medya kuruluşlarının Üst Kurul payı ödemelerini 5 ay ötelediği vurgulanarak, şu ayrıntılar paylaşıldı:

"Buna göre, Mayıs 2021'de elde edilip 2021 Haziran sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ağustos 2021 olan Üst Kurul payının son ödeme tarihinin 20 Ocak 2022'ye, Haziran 2021'de elde edilip 2021 Temmuz sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Eylül 2021 olan Üst Kurul payının son ödeme tarihinin 20 Şubat 2022'ye, Temmuz 2021'de elde edilip 2021 Ağustos sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Ekim 2021 olan Üst Kurul payının son ödeme tarihinin 20 Mart 2022'ye, ağustos 2021'de elde edilip 2021 eylül sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Kasım 2021 olan Üst Kurul payının son ödeme tarihinin 20 Nisan 2022'ye, Eylül 2021'de elde edilip 2021 Ekim sonuna kadar beyan edilen ve son ödeme tarihi 20 Aralık 2021 olan Üst Kurul payının son ödeme tarihinin 20 Mayıs 2022'ye ötelenmesine karar verildi."

"Yerel yayıncılarımıza ne kadar destek versek az"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, selde etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileterek, şunları kaydetti:

"Felaketin ardından Üst Kurul olarak üç ilimizdeki yayıncılarımızla temasa geçerek elimizden gelen maddi ve manevi her türlü desteği vereceğimizi açıkça beyan ettik. Üst Kurul toplantımızda bölge halkıyla birlikte selzede yayıncılarımızı nasıl rahatlatabileceğimizi istişare ettik. Sonuçta, sağ olsunlar bütün RTÜK üyelerimizin destekleriyle bu üç ilimizde yayın yapan radyo ve televizyonların ödedikleri Üst Kurul paylarının 5 ay ertelenmesine karar verdik. Zor şartlarda fedakarca çalışarak yayın yapan yerel yayıncılarımıza ne kadar destek versek azdır. Onların azimli ve başarılı çalışmalarını takdir ediyoruz. Yerel yayıncılığı çok önemsiyor ve daha fazla destek olmak için var gücümüzle gayret gösteriyoruz. RTÜK olarak zor günde de iyi günde de yayıncılarımızın destekçisiyiz. Kapılarımız sonuna kadar açık. Birlik ve beraberlik içinde yayıncılık alanımızı güçlendirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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RTÜK, Bartın, Kastamonu ve Sinop'taki medya kuruluşlarının üst kurul payı ödemelerini 5 ay öteledi - Haberler
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