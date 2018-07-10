Rtso Başkanı Karamehmetoğlu: "Samsun-Sarp Demiryolunu Konuşmaya ve Gündeme Tutmaya Devam Edeceğiz"

Rize Ticaret ve Sanayi Odası (RTSO) Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Sarp–Samsun Demiryolu'nun Karadeniz için önemli olduğunu söyledi.

Basın mensupları ile bugün bir araya gelen RTSO Başkanı Karamehmetoğlu "Samsun- Sarp Demir yolu aynı zamanda Kafkaslara bağlanacak bir yol ağı olacak. Yaklaşık 1 buçuk 2 milyar insana ulaşacak. Bu yolu konuşmaya ve gündeme tutmaya devam edeceğiz. STK'lar ile birlikte hareket etmemiz gerek ve demiryolunu sürekli gündeme tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde bazı işyerlerinin çalışmaya başladığını dile getiren Karamehmetoğlu "Maalesef işçi bulmakta zorlanıyorlar. Burada 2 bin 100-2 bin 200 insanımız ekmek bulacak ancak işçi bulmak çok zor. İnsanlarımız masa başı iş istiyor. Kendi şirketlerimize bile insan bulamıyoruz. OSB Bölgesinde inşaatları devam eden iş yerleri yılbaşına kadar tamamlanacak. Ayrıca burada yeni 550 dönümlük bir arazı kamulaştırması için çalışmalarımız var" dedi.

Türkiye'de 11 ilin küçük sanayi sitesinin taşınma kararının çıktığını sözlerine ekleyen Karamehmetoğlu "Rize bunlardan biri, 10 il taşınıyor ve birçoğu taşınmayı tamamladı. Rize için düşünülen Çiftekavak mevki olumlu bir yer. Ancak küçük sanayi sitesinin arsa değeri ise çok yüksek. Burada belediyenin aktif görev üstlenmesi gerekiyor" şeklinde konuştu. - RİZE