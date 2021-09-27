RTEÜ Sağlık ve Fen Bilimleri Alanında Dünyanın En İyileri Arasında

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ), dünya üniversitelerinin uluslararası boyutta verdiği başarı mücadelesinde basamakları hızla tırmanmaya devam ediyor. Üniversitemiz, dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından olan Times Higher Education (THE) tarafından yayınlanan Times Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 Alan Sıralaması (Times World University Rankings By Subject 2022) listesinde, yükselişine hızla devam ederek Sağlık (Clinical, Pre-Clinical & Health) ve Fen Bilimleri (Physical Sciences) alanlarında listede yerini aldı.

Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve diğer sağlık alanlarını kapsayan 'Sağlık' kategorisinin Dünya Üniversite Alan Sıralamaları 2022 listesine dünyanın farklı ülkelerinden 925 Üniversite girme başarısı gösterdi. Türkiye'den "sağlık alanında" Dünya Üniversite Alan Sıralamaları 2022 listesine 39 Üniversite girebildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Sağlık alanında Türkiye'den sıralamaya giren 39 Üniversiteden birisi olma başarısını gösterdi.

Buna ilaveten, Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi, Kimya, Jeoloji, Yer, Çevre ve Deniz Bilimleri disiplinlerini kapsayan 'Fen Bilimleri' alanında Dünya Üniversite Alan Sıralamaları 2022 listesine dünyanın farklı ülkelerinden toplam 1227 üniversite girebildi. Türkiye'den ise fen bilimleri alanında Dünya Üniversite Alan Sıralamaları 2022 listesine 34 Üniversite girme başarısı gösterdi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri alanında Türkiye'den sıralamaya giren 34 Üniversiteden birisi oldu.

11 farklı konu alanında dünyanın önde gelen yükseköğretim kuruluşlarını listeleyen Times Higher Education Alan Sıralamasında bu yıl, Sağlık Bilimleri (Clinical, pre-clinical & health), Yaşam Bilimleri (Life sciences), Fen Bilimleri (Physical sciences), Sosyal Bilimler (Social sciences), İktisadi ve İdari Bilimler (Business & economics), Eğitim (Education), Psikoloji (Psychology), Hukuk (Law), Mühendislik (Engineering), Sanat ve Beşeri Bilimler (Arts & humanities) ve Bilgisayar Bilimleri (Computer science) alanlarında, dünyanın çeşitli bölgelerinden 1600'ün üzerinde üniversite yer aldı. Times Higher Education kuruluşu, Times Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 Alan Sıralaması Sonuçlarına yönelik yaptığı açıklamada, Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri konu alanlarına yönelik sıralamanın 6 Ekim 2021, Sosyal Bilimler, İktisadi ve İdari Bilimler, Eğitim ve Hukuk alanları sıralamasının 13 Ekim 2021'de ve Sanat Beşeri Bilimler sıralamasının 3 Kasım 2021 tarihinde açıklanacağını duyurdu.

Times Dünya Üniversiteleri Alan Sıralaması Performans Göstergeleri

Dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kurulları arasında yer alan Londra merkezli Times Higher Education (THE), Times Higher Education Dünya Üniversiteleri Sıralaması hesaplamasında; 'Eğitim-Öğretim' (Teaching - %30), 'Araştırma' (Research - %30), 'Atıflar' (Citations - %30), Uluslararası Görünürlük (International Outlook - %7, 5) ve Endüstri Gelirinden (Industry Income - %2, 5) oluşan 5 temel alanda 13 alt performans göstergesine ait verilerden elde edilen puanlar toplanmaktadır. Konu alanı bazında gerçekleştirilen sıralamada ise, aynı performans göstergeleri, her bir konu alanı için değişen ölçü ve ağırlık hesaplamalarıyla yeniden kalibre edilmektedir.

Times Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 Alan Sıralaması (Times World University Rankings By Subject 2022) listesi için:

https://www. timeshighereducation. com/world-university-rankings/by-subject

Habermetre - Son Dakika Haberleri