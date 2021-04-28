RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına taşındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına taşındı

RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına taşındı
Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, yeni inşa edilen binasında hizmet vermeye başladı.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, yeni inşa edilen binasında hizmet vermeye başladı.

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman, yaptığı açıklamada, 21 Ekim 2017'de temelini attıklarını fakültenin 25 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve aynı anda 175 kişinin diş tedavisi olabileceğini belirtti.

Fakültenin, pandemi şartlarına ve dünyanın her tarafında hissedilen birtakım ekonomik sorunlara rağmen 3,5 yıl gibi bir zaman içerisinde tamamlanmasının çok önemli bir başarı olduğu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Fakültemiz, Sağlık Bakanlığı'nın kalite standartlarına ve pandemi kurallarına göre tasarlandı. Her hasta kendine ait özel bölümde diş tedavisini olacak ve tedavi esnasında hastalar birbirlerini görmeyecekler. Ayrıca hastanın bulunduğu bölmenin havalandırması da kendine özel şekilde planlanmıştır. Günümüzün en modern cihazları ile donatılmış olan fakültede eğitim ve öğretim ile sağlık hizmeti sunumu birlikte verilecektir. Fakülte binamızın üniversitemize ve ilimize kazandırılmasındaki katkı ve destekleri dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkı veren herkese şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Yeni binamız üniversitemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı
Son Dakika: Emekli bayram ikramiyesi 1100 liraya çıkarıldı
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına 'Süreci hızlandırın' talimatı
Muhtarlara aşı müjdesini duyurmuştu! Erdoğan'dan kurmaylarına "Süreci hızlandırın" talimatı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Hakan Altun Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Serdar Ortaç
Spor Diego Fatih Terim Rıza Kayaalp Fırat Aydınus Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi yeni binasına taşındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:02:36. #1.16#

title