RTEÜ'de Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışında eğitim 4 Ekim'de başlayacak
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RTEÜ'de Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışında eğitim 4 Ekim'de başlayacak

RTEÜ'de Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışında eğitim 4 Ekim'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) 2021-2022 akademik yılı güz dönemi derslerinin, Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışında 4 Ekim Pazartesi günü başlamasına karar verildiği bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) 2021-2022 akademik yılı güz dönemi derslerinin, Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışında 4 Ekim Pazartesi günü başlamasına karar verildiği bildirildi.

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitede eğitime 20 Eylül Pazartesi günü başlanacağının duyurulduğu hatırlatıldı.

Son dönemde Rize ve ülke genelinde Kovid-19 vakalarının tekrar artmış olması ve ÖSYM tarafından üniversitelere ikinci ek yerleştirme yapılacağının duyurulması nedeniyle üniversite senatosunun, güz dönemi derslerinin başlama tarihini yeniden gündemine alarak değerlendirdiği aktarılan açıklamada, yapılan müzakereler sonucu 2021-2022 akademik yılı güz dönemi derslerinin, Tıp ve Diş Hekimliği fakülteleri dışında 4 Ekim Pazartesi günü başlamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, akademik takvimlerin yeni duruma göre güncellenerek üniversitenin internet sayfasında duyurulacağı ifade edildi.

Yükseköğretim Kurulu Kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, yüz yüze ve uzaktan eğitim karması yapılmasının planlandığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu planlamada, kampüslerimiz ile binalarımızdaki yoğunluğu azaltmak için bazı dersler uzaktan eğitim yöntemi ile bazı dersler de sınıf ortamında yüz yüze yapılacaktır. Özellikle yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla irtibat halinde her türlü önlem alınmaktadır. Eğitim-öğretim sürecinin işleyişine ilişkin ayrıntılı kararlar ile hangi dersin ne şekilde yapılacağı konusu senatomuz tarafından belirlendikten sonra en kısa sürede duyurulacaktır. Yüz yüze eğitime başlayabilmemiz, çok özlediğimiz okullarımıza kavuşabilmeniz ve eğitim-öğretim sürecinin sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için sevgili öğrencilerimizden ricamız, dönem başlamadan önce aşı sürecinizi tamamlayarak bizlere destek olmalarıdır. Aşı olmak aynı zamanda bir toplumsal sorumluluktur, lütfen aşılarınızı olunuz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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