RTEÜ'de beyaz çay içerikli yanık kremi ve sargı bezi üretildi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 2 yıl süren çalışma sonucu geliştirilen formülle Rize'de yetişen beyaz çaydan yanık kremi üretti.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, 2 yıl süren çalışma sonucu geliştirilen formülle Rize'de yetişen beyaz çaydan yanık kremi üretti.

Proje Koordinatörü, Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Mercantepe, AA muhabirine, 2019'da Çay Terapi Sağlık Grubu olarak çalışma başlattıklarını söyledi. RTEÜ'nün çay ihtisas üniversitesi olmasının ardından oluşturulan bilim kurulunun çay alanında farklı çalışmalara yöneldiğini ifade eden Mercantepe, ÇAYKUR'un laboratuvarlarını kendilerine açtığını, analiz sonuçlarını kendileriyle paylaştığını ve sonuçlara göre yol haritası belirlediklerini belirtti.

Rektör yardımcıları Prof. Dr. Ali Bilgin ve Prof. Dr. Adnan Yılmaz ile Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Levent Tümkaya'nın çalışmalarında destek verdiği Mercantepe, beyaz çay analizlerinin kozmetik ürünü ve yanık kremi için uygun olduğuna işaret ederek 2 yıllık bir çalışma ortaya koyduklarını ve sonunda patent başvurusu gerçekleştirdiklerini aktardı. Türk Patent Enstitüsünden "Patent sakıncası yoktur" yazısı alınmasının ardından uluslararası patent başvurusu yaptıklarını bildiren Mercantepe, inceleme sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Mercantepe, ilk etapta prototiplerin geliştirildiğini belirterek "Yanık ve yara tedavisinde olmak üzere, kozmetik alanda da kullanılabilen beyaz çay esanslı bir krem, vazelin ve beyaz çay ekstraktlı bir sargı bezi geliştirdik. Umarım bu faydalı bir model olarak geçer ve bir an önce tüketici ile buluşur. Hem yöremiz hem de üniversitemiz ihtisaslaşma konusunda üzerine düşeni yapmış olur." dedi.

Rize'de yetişen beyaz çay analizlerinin çok olumlu sonuçlar verdiğini dile getiren Mercantepe, "Özellikle Rize'de yetişen belli bir hasattan çayı almak istedik. Çünkü patent sürecinde ismini Rize koyduk. 'Rize Kremi' olsun. Bu yöreye özgün bir yanık kremi olarak düşündük ve tasarladık. Ön sonuçlarımız çok iyi çıktı. Çok umut vadedici sonuçlar aldıktan sonra patent başvurularını yaptık. Şu an iki makalemiz yayımlandı ve diğerleri yazım aşamasında." diye konuştu.

Üniversite ve ÇAYKUR imkanlarıyla çok büyük bir bütçe harcamadan elde edilen prototipin sanayileşmesi halinde çok büyük bir gelir elde edileceğine dikkati çeken Mercantepe, "Yanık kreminde, dünyada 6 milyar doların üzerinde bir pazar payından bahsediliyor. Hedefimiz öncelikle kozmetik ürünü olarak pazara girmek. Daha sonra Sağlık Bakanlığı ve sağlık alanında kullanımı için gerekli sertifikasyonları tamamlamayı düşünüyoruz. Sertifikasyonların alınmasının ardından reçete edilir hale gelmesini umuyoruz." dedi.

Doç. Dr. Tolga Mercantepe, yurt dışında kremlerin daha çok akçaağaç şurubundan tasarlandığını belirterek özellikle Rize bölgesinde yetişen beyaz çayların daha avantajlı olduğunu gördüklerini, ekonomiye önemli bir girdi beklediklerini sözlerine ekledi.

Çay bütün yönleri ile araştırılıyor

RTEÜ Rektör Yardımcısı ve Çay İhtisaslaşma Koordinatörü Prof. Dr. Ali Bilgin, 2019'dan itibaren çayın topraktan bardağa kadar olan sürecini bilimsel olarak araştırdıklarını söyledi. Çayın sadece siyah ve yeşil çay olarak içilebilen bir ürün olmadığının altını çizen Bilgin, şunları kaydetti:

"Özellikle sağlık ve diğer alanlarda çayın kullanımı için yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Bütün amacımız çaydan alternatif gelir elde etmek. Sağlık alanında özellikle beyaz ve yeşil çayın sağlığımıza faydaları konusunda öğretim üyelerimiz araştırmalarını sürdürüyor. Bazıları yayına döndü, bazıları patent aşamasında, bazılarının Ar-Ge faaliyetleri devam ediyor. Çayın bütün yönleri ile araştırmasını yapıp halkımıza daha fazla katma değer kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı