RTEÜ, 2022 Dünya Üniversiteleri sıralamasında yükseldi - Haberler
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RTEÜ, 2022 Dünya Üniversiteleri sıralamasında yükseldi

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Teknoloji
RTEÜ, 2022 Dünya Üniversiteleri sıralamasında yükseldi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 alan sıralama listesinde Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında yer aldığı bildirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinin, yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından yayımlanan Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022 alan sıralama listesinde Sağlık ve Fen Bilimleri alanlarında yer aldığı bildirildi.

RTEÜ'den yapılan yazılı açıklamada, THE tarafından yayımlanan 2022 Dünya Üniversiteleri sıralamasına ilişkin Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve diğer sağlık alanlarını kapsayan "sağlık" kategorisine farklı ülkelerden 925 üniversitenin girme başarısı gösterdiği belirtildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin, dünya üniversitelerinin uluslararası boyutta verdiği başarı mücadelesinde basamakları hızla tırmanmaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, " Türkiye'den sağlık alanında Dünya Üniversite Alan Sıralamaları 2022 listesine 39 üniversite girmiş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, sağlık alanında Türkiye'den sıralamaya giren 39 üniversiteden biri olma başarısı göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

Üniversite olarak Fen Bilimleri alanında da yükselişin devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Matematik ve İstatistik, Fizik ve Astronomi, Kimya, Jeoloji, Yer, Çevre ve Deniz Bilimleri disiplinlerini kapsayan 'Fen Bilimleri' alanında Dünya Üniversite Alan Sıralamaları 2022 listesine dünyanın farklı ülkelerinden toplam 1227 üniversite girmiş, Türkiye'den ise 34 üniversite girme başarısı gösterirken Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Fen Bilimleri alanında sıralamaya giren üniversitelerden biri olmuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

AA / Muhittin Sandıkçı - Son Dakika Haberleri
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