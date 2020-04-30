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RTA Laboratuvarları, PCR kiti distribütör ve sağlayıcı anlaşması imzaladı

RTA Laboratuvarları, PCR kiti distribütör ve sağlayıcı anlaşması imzaladı
30.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:30

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTA Laboratuvarları) bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri AŞ ile dünyanın en büyük IVD üreticilerinden biri ile toplamda 2 milyon adet Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin üretiminin ve sevkinin sağlanması...

RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makine Sanayi Ticaret AŞ (RTA Laboratuvarları) bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri AŞ ile dünyanın en büyük IVD üreticilerinden biri ile toplamda 2 milyon adet Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin üretiminin ve sevkinin sağlanması konusunda distribütör ve sağlayıcı anlaşması imzalandığını duyurdu.

RTA Laboratuvarları'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında "Şirketimiz bağlı ortaklığı A1 Yaşam Bilimleri AŞ ile dünyanın en büyük IVD üreticilerinden birisi arasında, minimum 500 bin adedi kesin, 1 milyon 500 bin adedi opsiyonel olmak üzere, toplamda 2 milyon adet Diagnovital Sars-CoV-2 Real Time PCR kitinin 1 yıl süre içerisinde üretiminin ve sevkinin sağlanması hususunda distribütör ve sağlayıcı anlaşması imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 500 bin adet için gerekli ham madde tedariki ve gerekli kayıt işlemleri bugün itibarıyla sağlandığı bildirildi.

Şirketin KAP'ta yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Kovid-19 sürecinde ham madde tedarikinin tam ve zamanında sağlanması konusunda yasal süreçlerde bize gerekli desteği veren, Sağlık Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teşekkür ederiz. Ayrıca, bu koronavirüs tehdidi karşısında mücadelenin en ön saflarında yerlerini almış olan sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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