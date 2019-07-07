RSF: SETA raporu bağımsız gazetecilere tehlikeli bir gözdağı verme girişimi

SETA'nın yabancı medya kurumlarının Türkçe yayın yapan bölümlerini hedef alan raporuna tepkiler gelmeye devam ediyor.

Euronews Türkçe'ye konuşan Sınır Tanımayan Gazeteciler(RSF) örgütünün Doğu Avrupa ve Asya Şefi Johann Bihr, SETA raporunu "Bağımsız gazetecilere karşı yeni ve tehlikeli bir gözdağı verme girişimi" olarak değerlendirdi. Bihr raporun "Kötü niyetli bir politik fişleme" olduğunu ifade etti. Raporda gazetecilerin sadece mesleki etkinliklerini yapmasının "muhalifler"miş gibi tanımlanmalarına temel kabul edilmesini eleştirdi. Euronews.com'da Görüntüle