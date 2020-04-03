RS Servis'ten kapıda dezenfeksiyon hizmeti!
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Türkiye, Otomobil

RS Servis'ten kapıda dezenfeksiyon hizmeti!

RS Servis, Türkiye çapında 60 farklı hizmet noktasında, yeni bir kampanya sunmaya başladı.

03.04.2020 16:32 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:32
RS Servis'ten kapıda dezenfeksiyon hizmeti!

RS Servis, Türkiye çapında 60 farklı hizmet noktasında, yeni bir kampanya sunmaya başladı.

Ozonla dezenfeksiyon hizmetinde yüzde 25 indirim avantajı sunulurken, 120 TL+KDV'ye gerçekleştirilen bu uygulama ile araç içinde yaşayan ve insan sağlığını tehdit eden milyarlarca virüs, bakteri, mantar, maya ve küf çeşidini yüzde 99,9 oranında yok ediliyor. Ayrıca dileyen sürücüler için aracın bulunduğu yerde de 160 TL+KDV'ye mobil ozonla dezenfeksiyon hizmeti veriliyor.

Oksidasyon gücü çok yüksek bir gaz olması nedeniyle uzmanlar tarafından derin temizlik için tavsiye edilen ozonla dezenfeksiyon sisteminde, özel jeneratörler ve tek kullanımlık spreyler kullanılıyor.

Kaynak: Carmedya.com

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