RS Oto Ekspertiz'den sektöre teknoloji katkısı

MR cihazıyla oto ekspertiz ve check-up hizmeti sunan RS Oto Ekspertiz, söz konusu yenilik sayesinde otomobillerin kaporta ve boyalarındaki hasarları, onarım işlemlerini ve boya kalınlıklarını, üzerinde bulunan IR termal kamera ve özel halojen ışıklar yardımıyla daha net ve anlaşılabilir şekilde raporlayabiliyor.

RS Otomotiv'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen RS Otomotiv Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, tüm ikinci el araç satışlarında oto ekspertiz raporunun zorunlu kılınması durumunda sektördeki rekabetin daha da artacağını belirerek geleneksel yöntemlerin dışında teknolojiden de faydalanılması gerektiğini vurguladı.

Ünaldı, şunları kaydetti:

"MR cihazımız sayesinde boya kontrollerinde hata payını en aza indirmeyi, elektronik şasi kontrol cihazımızla da şasi kontrollerinde insan faktörünü bir kenara bırakarak, tamamen teknik ve bilimsel yöntemlerle şasideki milimetrik sapmaları dahi tespit ederek iptidai şekilde tamir edilmiş güvensiz otomobilleri ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. 40 yıllık hasar onarım tecrübemizi oto ekspertiz sektörüne aktararak hem tüketicilerin can güvenliği için çalışacak, hem de sektöre bir dizi yenilik kazandıracağız. Pazar payı hedefimiz ise yüzde 10."

RS Oto Ekspertiz Marka Başkanı Sedat Uzun da Türkiye'de halihazırda ortalama 3 bin oto ekspertiz noktasının olduğunu ve sektördeki en büyük problemin merdiven altı işletmelerden kaynaklandığını belirterek, neredeyse her 4 ekspertiz noktasından 3'ünün TSE belgesine sahip olmadığını ve regülasyonların gerektiğini aktardı.

RS Oto Ekspertiz Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Necdet Demir ise başlangıçta İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'deki 5 bayi ile yola çıktıklarını, yıl sonuna kadar franchise ile her ilde en az bir bayii hedefine ulaşmak istediklerini bildirdi.