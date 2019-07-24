RPL'nin İkinci Haftasından En İyi Gol

2019-20 Rusya Premier Liga sezonunun iki haftasında bulunan matchweek'ten en iyi hedeflere göz atın. Catalin Carp, Tonny Vilhena, Sergey Tkachev, Aleksandr Sobolev, Nikola Vlašic, Arnor Sigurdsson ve Éder skor tablosunda yer alan oyuncular arasındaydı.