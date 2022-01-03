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Rozetlerini genel başkan taktı

Rozetlerini genel başkan taktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Salih Çelik, Yeniden Refah Partisi geçti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Salih Çelik, Yeniden Refah Partisi geçti. Çelik'in rozetinin Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan taktı.

Bozüyük'ün tanınmış iş adamı Mehmet Salih Çelik, Mehmet Ekmen ve Hayrettin Güden Yeniden Refah Partisi geçti. Şahısların rozetleri Ankara'da partinin genel merkezinde yapılan törenle Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan tarafından takıldı. Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Aslanboğa'nın da hazırda bulunduğu tören sonrası Mehmet Salih Çelik, Mehmet Ekmen ve Hayrettin Güden genel başkanın kendilerine bizzat rozet takmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yeniden Refah Partisi'nin her geçen gün büyüyerek emin adımlarla iktidara doğru ilerlediğini söylediler. - BİLECİK

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