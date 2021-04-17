RoyalCert'ten Pelican Mall AVM'ye "salgına karşı güvenli alan belgesi"
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RoyalCert'ten Pelican Mall AVM'ye "salgına karşı güvenli alan belgesi"

RoyalCert'ten Pelican Mall AVM'ye 'salgına karşı güvenli alan belgesi'
Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan - Haberler | Güncel

Pelican Mall AVM, Kovid-19 salgınına karşı hayata geçirdiği önlemler dolayısıyla RoyalCert Türkiye tarafından verilen "Güvenli Alan Belgesi-S.A.F.E Kovid-19" sertifikasını almaya hak kazandı.

Pelican Mall AVM, Kovid-19 salgınına karşı hayata geçirdiği önlemler dolayısıyla RoyalCert Türkiye tarafından verilen "Güvenli Alan Belgesi-S.A.F.E Kovid-19" sertifikasını almaya hak kazandı.

RoyalCert Türkiye'nin açıklamasına göre, şirket ile Pelican Mall arasında Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerin tescil edilmesi adına iş birliği gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında, Pelican Mall, Kovid-19'a karşı aldığı tedbirlerin RoyalCert tarafından denetlenmesiyle "Güvenli Alan Belgesi-S.A.F.E Kovid-19" almaya hak kazandı.

Pelican Mall AVM'nin salgına karşı aldığı önlemlerin tescil edildiği sertifika, alışveriş merkezinde düzenlenen törenle takdim edildi.

"Belge, ziyaretçi sayısını ve ciroyu artıracak"

Törende açıklamalarda bulunan Pelican Mall AVM Genel Müdürü Belda Göksu, AVM içerisinde 1,5 metrelik sosyal mesafe kuralı, maske ve HES kodu uygulamasıyla beraber ziyaretçilerin ateş ölçümünün yapıldığını, tüm yüzeylerin periyodik ve sık olarak dezenfekte edildiğini anlattı.

Göksu, "Yönetim olarak aldığımız tedbirlerin ziyaretçilerimiz üzerinde olumlu bir etki sağladığını ve AVM'ye gitme isteğini uyandırdığını düşünüyoruz. Hafta içi yapılan saat kısıtlamaları, hafta sonu yapılan sokağa çıkma yasakları, kafe ve restoranların kapalı olması ziyaretçilerin AVM'ye giriş sayılarını oldukça etkilemektedir. Bu kapsamda, ziyaretçi sayılarında yüzde 40'a varan düşüşler yaşanmaktadır." açıklamasında bulundu.

AVM yönetimi olarak kendilerinin ve mağazalarının salgından ekonomik açıdan oldukça etkilediğini ve etkilemeye devam ettiğini kaydeden Göksu, şu ifadeleri kullandı:

"RoyalCert'in verdiği Güvenli Alan Belgesi'nin sahibi olmak, Kovid-19 salgınına karşı tüm önlemleri maksimum seviyede aldığımızı ve ziyaretçilerimize güvenli alanlar oluşturma çabamızın başarılı sonuçlandığını göstermektedir. AVM'ye ziyaretçi girişini olumlu yönde etkileyeceğini düşünmekteyiz. Artan ziyaretçi girişiyle birlikte cirosal anlamda da artışlar yaşanacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan

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