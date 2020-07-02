HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

RoyalCert, TAB Gıda restoranlarına "güvenli turizm sertifikası" vermeye başladı

RoyalCert, hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda'nın şubelerine Güvenli Turizm Belgesi vermeye başladı.

RoyalCert, TAB Gıda restoranlarına
02.07.2020 13:51 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:28

RoyalCert, hızlı servis restoran zinciri TAB Gıda'nın şubelerine Güvenli Turizm Belgesi vermeye başladı.

RoyalCert, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında denetleme ve belgelendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Normalleşme sürecinde bakanlık tarafından başlatılan sertifikasyon programı kapsamında, RoyalCert ile ülke genelinde 1.200 şubesi bulunan TAB Gıda arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

RoyalCert, iş birliği kapsamında TAB Gıda çatısı altında bulunan Burger King, Popeyes, Arby's, Sbarro, Usta Dönerci ve Usta Pideci markalarının ülke genelindeki restoranlarını denetlemeye başladı.

İlk denetleme faaliyetini Burger King'in Taksim Meydanı'ndaki şubesinde gerçekleştiren RoyalCert, salgın süresince zorunlu olan sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarını yerine getiren şubeye Güvenli Turizm Belgesi verdi. Belge, RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı tarafından TAB Gıda Üst Yöneticisi (CEO) Caner Dikici'ye takdim edildi.

Denetimlerin, ay boyunca TAB Gıda'nın 1.200 şubesinde süreceği ve tüm restoranlara Güvenli Turizm Belgesi verileceği bildirildi.

"Türkiye sağlıkta oluşturduğu farkı güvenli turizmde sürdürüyor"

Güvenli Turizm Belgesi'nin takdim edilmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, Türkiye'nin sağlıkta oluşturduğu farkı, Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı ile turizmde sürdürdüğünü söyledi.

RoyalCert olarak bu farkındalığın oluşmasına katkı sunmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Namlı, şu açıklamalarda bulundu:

"Ülkemiz hem restoranları hem otelleri hem de tur şirketleriyle yabancı ziyaretçilerini ağırlamaya tam anlamıyla hazır. Bu kapsamda turistlerin uğrak mekanı olan Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi'nin kesiştiği noktada bulunan Burger King'in denetlenmesi çok önemli ve kıymetli. Hem ülkemizin hem de TAB Gıda'nın bir adım önde oluşturdukları bu farkındalığın ülkemize gelecek yabancı misafirlerimiz için de bir ipucu olacağını vurgulamak isterim."

Alphan Namlı, 32 ülkede faaliyet gösteren bir şirket olarak olarak hem güvenli turizmi hem de TAB Gıda ile yaptıkları iş birliğini yabancılara anlattıklarını belirterek, "Biz heyecanla anlatıyoruz, muhataplarımız da heyecanla dinliyorlar ve bizi örnek alıyorlar. Ülkemizi farklı kılan bu sertifikasyon programını anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

"Program dışında kalan sektörlerdeki işletmeleri de belgelendiriyoruz"

Namlı, sertifikasyon programının 1 Temmuz itibarıyla 50 oda ve üzeri kapasiteye sahip oteller için zorunlu hale getirildiğini kaydederek, "Diğer tüm kuruluşlar gibi RoyalCert olarak biz de program dışında kalan sektörlerdeki işletmeler için SAFE (Safety Assassment for Enterprisers) Güvenlik Değerlendirmesi sertifikasyonlarına devam ediyoruz." diye konuştu.

Artık dünyanın yeni bir döneme geçiş yaptığını anlatan Namlı, işletmelerin sadece bu salgın için değil olası tüm pandemiler için önleyici, anında karşılık verebileceği ve uyum sağlayabileceği standart yaklaşımları öne çıkaracağını sözlerine ekledi.

"Hijyen standartlarımız kayıt altına alınmış olacak"

TAB Gıda Üst Yöneticisi Caner Dikici, normalleşme döneminde topluma örnek olmaya devam ettiklerini belirterek, büyük grup olmanın sorumluluğunu yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Hızlı servis restoran sektöründe 1995'ten bu yana faaliyet gösterdiklerini dile getiren Dikici, salgın sürecinde ortaya çıkan hijyenin öneminden bahsetti.

Dikici, 25 yıldır sürekli "hijyen, hijyen" demelerinin sebebinin koronavirüs gibi kriz zamanlarında daha iyi anlaşıldığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce olduğu gibi bu dönemde de gıda ürünlerimize ve restoranlarımıza hijyen açısından çok önem veriyoruz. Bu durum müşterilerimizin bizi tercih etmeyi sürdürmesini sağladı. Bu işe ne kadar önem verdiğimizi göstermek için bir adım atıyoruz. RoyalCert ile yaptığımız iş birliği kapsamında Taksim Burger King'ten başlayarak temmuz boyunca ülke genelindeki 1.200 restoranımızı denetleteceğiz ve Güvenli Turizm Belgesi alacağız. Hijyen standartlarımız kayıt altına alınmış olacak."

Dikici, ağustos itibarıyla restoranlarının her ay denetlenmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

'Kilolusun' diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi Ekonomi
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek Ekonomi
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor Ekonomi
Bakanlık, vatandaşı isyan ettiren 2. el araç ve konut fiyatlarındaki yükseliş için beklenen adımı atıyor
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir Ekonomi
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı Ekonomi
Son Dakika: Ankara'da vaka sayılarındaki artış sebebiyle toplantı ve gösteri yürüyüşü 15 gün süreyle kısıtlandı
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı Ekonomi
Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Nagatomo, son antrenmanda hüngür hüngür ağladı
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
WhatsApp kullanıcılarını şımartmaya devam ediyor! 3 yeni özellik daha geliyor
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Yeni virüs hakkında ürküten detaylar ortaya çıktı! Nefes borusuna saldırıyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Türkiye'deki vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da 8 ilçe alarm veriyor
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'Koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "Koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Ünlü golfçü Ian Poulter, gaz çıkarırken kameralara böyle yakalandı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
Rusya'da anayasa referandumundan gelen ilk sonuçlar Putin'e ömürlük başkanlık yolunu açtı
'Hoca' lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
"Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
Maltepe'de asker uğurlama konvoyundan atılan havai fişek kışlada yangın çıkardı
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
1 ton 100 kiloluk tosun, 25 bin liraya alıcı buldu
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Fenerbahçe, Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru için Monaco ve menajeriyle görüşme yaptı
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 2 Temmuz 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 1 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1192 yeni vaka tespit...
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Son dakika: Ayasofya Müzesi'nin ibadete açılıp açılmayacağına dair karar 15 gün içinde açıklanacak
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Demet Akalın, Nisa'nın elenmesine sevinen Evrim'e tepki gösterdi: Son bir ay senden nefret ettik
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Prof. Dr. Ceyhan: Koronavirüste daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Saruhan Oluç Mustafa Varank Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Demet Özdemir Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Cüneyt Çakır Mete Kalkavan Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Temmuz Ankara Hakaret Ak Parti
Şu an buradasınız: RoyalCert, TAB Gıda restoranlarına "güvenli turizm sertifikası" vermeye başladı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 14:28:25. #1.15#
title