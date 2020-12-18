Royal Hastanesi Bandırmaspor'un acil 4 milyon TL'ye ihtiyacı var
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Royal Hastanesi Bandırmaspor'un acil 4 milyon TL'ye ihtiyacı var

18.12.2020 13:44 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:49
Royal Hastanesi Bandırmaspor'un acil 4 milyon TL'ye ihtiyacı var

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da anlaşması tek taraflı feshedilen eski Teknik Direktör Serdar Bozkurt'a ödenecek 1 milyon TL'lik fesih bedeli sebebiyle ara transfer tahtası kapandı.

TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor'da anlaşması tek taraflı feshedilen eski Teknik Direktör Serdar Bozkurt'a ödenecek 1 milyon TL'lik fesih bedeli sebebiyle ara transfer tahtası kapandı.

Kulüp yönetimi acilen 4 milyon TL'lik bir ödemenin yapılması gerektiğini ifade etti. Bordo-beyazlılarda pandemi dönemi sebebiyle gerekli desteklerin bulunamaması, otopark gelirlerinin düşmesi ve TFF ile iddia gelirleri üzerindeki temlikler yüzünden ekonomik açıdan zor günler yaşanıyor. 

"ESKİ HOCAMIZ SERDAR BOZKURT'A YASAL YOLLARDAN CEVAP VERECEĞİZ"Bandırmaspor Yönetim kurulu üyesi Özer Aydın, "Devre arası yaklaşıyor. 3 hafta sonra birinci devre bitiyor ve ikinci devre için bir transfer yasağı ile karşı karşıyayız. Maalesef bu transfer yasağını bizim kulübümüze yaşatan kişi önceki Teknik Direktörümüz Serdar Bozkurt. Bir zamanlar kendisi de başarılı olsun diye kulüp yönetimi ve Başkan daha önceki transfer yasağını açarak kendisinin de başarılı olmasını sağlamıştı. Aynı kişi maalesef bizi bu dönem transfer yasağı ile karşı karşıya bıraktı. Ancak biz güçlü bir yönetimiz, büyük bir şehiriz. Biz de kendisine yasal yollardan cevap vererek kulübümüzün haklarını savunuyoruz" dedi.BANDIRMASPOR YÖNETİMİ BANDIRMA BELEDİYESİ'NDEN DESTEK BEKLİYOR

Bu süreçte Bandırma ilçesinin desteğine ihtiyaçları olduğunu belirten Aydın, "Bandırma belediye başkanımızın önderliğinde en kısa zamanda şehirimizin ileri gelen kurum ve kuruluşlarından oluşan "gelir yaratma komitesi" oluşturularak amacı Bandırmasporun gelişimi ve varlığını korumak olan Bandırmaspor vakfı üzerinden yardım, bağış vb gelir toplanmasını, destek verilmesini talep ediyoruz. Geçen hafta başkanımız Onur Göçmez belediye başkanımız Tolga Tosun'a çok samimi şekilde sıkıntıları ve olması gerekenleri anlattı ve Tolga Tosun da destek için çalışma yapacağını belirtti. Güzel haberlerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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