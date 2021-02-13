Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler?

TFF 1. Lig'de 21. haftanın maçları bugün başlıyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçıdır. Peki Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?

1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçıdır. Peki Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçı 13 Şubat Cumartesi günü (bugün) saat 13:30 'da başlayacaktır.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?

Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor maçı TRT Spor HD, Digiturk 86, Turkcell TV+ 70, Vodafone TV 70, Web , Kablo TV 97, Tivibu 85, Fil Box 74, D-Smart 86, Şifresiz 4A kanallarında yayınlanacaktır.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Bandırma 17 Eylül Stadyumu, Balıkesir'da oynanacak.

BANDIRMASPOR - İSTANBULSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?

ALPER ÇETİN(Hakem)

EMRAH ÜNAL(1. Yardımcı Hakem)

ALİ CAN ALP(2. Yardımcı Hakem)

LÜTFULLAH ASLAN(Dördüncü Hakem)

CENGİZ AKYÜZ(Gözlemci)

ÖMER DALMAN(Temsilci)

ADNAN KARAYEL(Temsilci)

ZEKERİYA HANÇER(Temsilci)