Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti
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Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i transfer etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i kadrosuna dahil etti.

TFF 1. Lig ekiplerinde Royal Hastanesi Bandırmaspor, Guido Koçer'i kadrosuna dahil etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki kanat oyuncusu ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Guido Koçer, Türkiye'de Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor, Giresunspor, Boluspor ve Yılport Samsunspor'da forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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