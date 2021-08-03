Royal Hastanesi Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney'i tekrar kiraladı
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Royal Hastanesi Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney'i tekrar kiraladı

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Galatasaray'dan Gökay Güney'i tekrar kiraladı
Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'ın futbolcusu stoper Gökay Güney'i 1 yıl daha kiraladı.

TFF 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, Galatasaray'ın futbolcusu stoper Gökay Güney'i 1 yıl daha kiraladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Gökay Güney ile kiralık olarak 1 yıllık anlaşıldığı duyuruldu.

Galatasaray takımının alt yapısında yetişen Gökay, geçen sezon da kiralık olarak bordo-beyazlı formayı giymişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Pesen

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