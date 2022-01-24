Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı - Haberler Spor
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Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı

Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdı
AA / Ahmet Pesen - Haberler | Spor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Royal Hastanesi Bandırmaspor, Burak Süleyman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün yapılan görüşmeler sonucunda profesyonel oyuncularımızdan Burak Süleyman ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kendisine bugüne kadarki emeklerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

AA / Ahmet Pesen - Spor Haberleri

Bandırmaspor, Spor Toto, Spor, Haber

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