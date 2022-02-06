Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının ardından

Spor Toto 1 Lig'in 23. haftasında sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Royal Hastanesi Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Ligin üst sıralarına yakın olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. İyi hazırlanmıştık. Kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iyi mücadele eden Ümraniyespor'u tebrik etti.

Bu maçın kendileri açısından önemli olduğunu dile getiren Gürsel, "Taraftarımızın önünde oynadık. Kazanmamız gereken bir maçtı. Ligin üst sıralarına yakın olmak için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. İyi hazırlanmıştık. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki süreçte 14 maçımız var. Hedeflerimize ulaşmak için her maça aynı ciddiyetle hazırlanmamız lazım. Maçın başında rakibe verdiğimiz bir pozisyon var, onun dışında iyi bir mücadele sergiledik." ifadelerini kullandı.

Gürsel, takımına destek veren taraftara teşekkür ederek, "Bundan sonra da onları yanımızda görmek istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de aynı ciddiyetle devam edeceğiz. Galibiyette emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Golü biraz erken yedik"

Bereket Sigorta Ümraniyespor Teknik Direktör Recep Uçar da maça çok iyi başladıklarını ancak hedefe ulaşamadıklarını anlattı.

Uçar, rakibin uzaktan attığı gollere engel olamadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Golü biraz erken yedik. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum. İyi bir ekip. Kazanmayı çok istediğimiz bir müsabakaydı maalesef 2-0 mağlup ayrıldık. Bundan sonraki süreçte muhtemelen Bandırmaspor da biz de yarışın içinde olacağız. Bugüne kadar nasıl getirdiysek bundan sonra da yarışın içinde olup ligi ilk 2 sırada tamamlamayı hedefliyoruz."