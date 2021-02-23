Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler
Spor Toto TFF 1. Lig'de 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçıdır. Peki Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?
1. Lig maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün oynanacak karşılaşmalardan birisi Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçıdır. Peki Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Ücretsiz yayınlanacak mı? Şifresiz mi?
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçı 23 Şubat Salı günü (bugün) saat 14:00 'da başlayacaktır.
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINALANACAK?
Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçı Bein Sports Max 2 , Digiturk 82, Kablo TV 237, TRT Avaz, Digiturk 57, Şifresiz 4A, Web , Kablo TV 99, D-Smart 284, Turkcell TV+ 179, Fil Box 154, Tivibu 47 kanallarında yayınlanacaktır.
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Maç, Bandırma 17 Eylül Stadyumu, Balıkesir'da oynanacak.
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR - ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI HAKEMLERİ KİMLER?
CANER AK(Hakem)
MEHMET YILDIRIM(1. Yardımcı Hakem)
GÖKHAN BARCIN(2. Yardımcı Hakem)
ŞEREF TAŞTAN(Dördüncü Hakem)
MEHMET KAYA(Gözlemci)
NESLİHAN HOCAOĞLU(Temsilci)
DURMUŞ CANSEVER(Temsilci)