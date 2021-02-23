Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü TFF 1. Lig maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Şifresiz mi? Maçın hakemleri kimler

Spor Toto TFF 1. Lig'de 23. haftanın maçları devam ediyor. Bugün oynanacak maçlardan birisi Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçıdır. Peki Royal Hastanesi Bandırmaspor - Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın ilk 11'i kimler? Maçın hakemleri kim olacak?