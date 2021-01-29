Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-0

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy (xx), Muhammet Yumak (xx), Abdullan Uğur Sarı (xx)

AKHİSARSPOR: Halil (xxx) - Semih (xx) (Dk. 90 Kemal), Göksu (xxx), Doğukan (xx), Kadir (xxx), Keita (xx), Oğuzhan (xxx), Ayuk (xx) (Dk. 90 Berat), Cihat (x) (Dk. 69 Toure x), Delarge (xx) (Dk. 77 Mert x), Peter (xx) (Dk. 77 Bertuğ x)ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR : Gökhan (x) - Orhan (xx), Gökay (x), Onur (xx), Abdurrahim (xx), Landel (x) (Dk. 90 Erkan), İshak (x), Halilovic (xx) (Dk. 78 Traore x), Doğan (xx) (Dk. 90 Mehmet), Valle (xx), Pote (x) (Dk. 86 Anıl)GOL: Dk. 87 Kadir (Akhisarspor)KIRMIZI KART: Dk. 90 Anıl ( Bandırmaspor )SARI KARTLAR: Delarge (Akhisarspor) - Onur, Gökhan, Doğan (Bandırmaspor)

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 yenen Akhisarspor evinde de kazandı. Royal Hastanesi Bandırmaspor'u konuk eden yeşil siyahlılar karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2'de 2 yaptı. Akhisarspor'a 3 puanı getiren golü bitime 3 dakika kala Kadir attı.

29'uncu dakikada Pote'nin pasında topla buluşan Valle'nin ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut az farkla auta çıktı.39'uncu dakikada Orhan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote'nin indirdiği topu önünde bulan Doğan'ın şutu Halil'in müdahalesiyle kornere gitti.58'inci dakikada Orhan'ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada Pote'nin kafa vuruşunda top Halil'de kaldı.75'inci dakikada Landel, Semih'i çalımlayıp sol kanattan sol çizgiye inip altıpasa yaptığı ortada Doğan'ın kafa vuruşu üstten auta gitti.87'nci dakikada Akhisar'ın kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Kadir, yaklaşık 35 metreden müthiş bir vuruşla Gökhan'ı mağlup edip topu filelere gönderdi: 1-0.

90+5'inci dakikada Onur'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şut direkten döndü. Akhisarspor 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı