Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?
Royal Antwerp - Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi 4. grup maçlarını oynuyor. Maç tüm hızıyla devam ederken izleyiciler, Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? Avrupa Ligi Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maçın hakemi kim? sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu dördüncü grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün Royal Antwerp ile oynuyor. Peki, Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Royal Antwerp - Fenerbahçe maçta golleri kim attı? Royal Antwerp - Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Royal Antwerp - Fenerbahçe maç nerede oynanıyor? Royal Antwerp - Fenerbahçe maçın hakemi kim? Royal Antwerp - Fenerbahçe maç hangi kanalda?
Royal Antwerp - Fenerbahçe 4 Kasım Perşembe bugün saat 23:00 'da başlayacak.
Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.
Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.
Maç 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:
Fenerbahçe'nin golleri:
- 9. dakika : Mert Hakan Yandas
- 16. dakika : Max Meyer
- 29. dakika : Mergim Berisha
Maç şuanda 3-0 oldu. Fenerbahçe deplasmanda 3-0 önde.
Maç, Antwerp'da, Bosuilstadion Stadyumu'nda oynanacak.
Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor.
Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil de kadroda yok. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.
Royal Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.
Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha