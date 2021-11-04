Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı kaç kaç, maç bitti mi? UEFA Avrupa Ligi Royal Antwerp - Fenerbahçe maçının gollerini kim attı? Maç hakemi kim?

UEFA Avrupa Ligi 2021-2022 sezonu dördüncü grup maçları başladı. Temsilcilerimizden Fenerbahçe bugün Royal Antwerp ile oynuyor. Peki, Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı bitti mi, kaç kaç bitti? Royal Antwerp - Fenerbahçe maçta golleri kim attı? Royal Antwerp - Fenerbahçe maç skoru kaç kaç? Royal Antwerp - Fenerbahçe maç nerede oynanıyor? Royal Antwerp - Fenerbahçe maçın hakemi kim? Royal Antwerp - Fenerbahçe maç hangi kanalda?

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Royal Antwerp - Fenerbahçe 4 Kasım Perşembe bugün saat 23:00 'da başlayacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı Exxen platformunda canlı olarak yayınlanacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ? MAÇ BİTTİ Mİ?

Royal Antwerp - Fenerbahçe maçı bitmedi, tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam etmektedir.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI GOLLERİ KİM ATTI?

Maç 3-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile devam ediyor. Maçta atılan goller aşağıdaki gibidir:

Fenerbahçe'nin golleri:

9. dakika : Mert Hakan Yandas

16. dakika : Max Meyer

29. dakika : Mergim Berisha

Maç şuanda 3-0 oldu. Fenerbahçe deplasmanda 3-0 önde.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Antwerp'da, Bosuilstadion Stadyumu'nda oynanacak.

ROYAL ANTWERP - FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Royal Antwerp ile Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetiyor.

FENERBAHÇE'DE YILDIZ FUTBOLCULAR KADRODA YOK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Serdar Aziz ile Mesut Özil de kadroda yok. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da müsabakada görev yapmayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Royal Antwerp: Butez; Vines, Almeida, Bataille, De Laet; Yusuf, Verstraete; Gerkens, Fischer, Benson; Frey.

Fenerbahçe: Berke Özer, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

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