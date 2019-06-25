Royal Air Maroc'un Sabiha Gökçen'den Kazablanka'ya uçuşları başladı

Fas'ın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Royal Air Maroc, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan (İSG) Kazablanka'ya uçmaya başladı.

Royal Air Maroc, Pegasus ve Air Arabia'dan sonra Sabiha Gökçen'den Fas'ın Kazablanka şehrine uçan üçüncü tarifeli hava yolu şirketi oldu.

Haftada 7 gün karşılıklı yapılacak olan seferler, 737-800 Boeing tipi uçaklarla gerçekleştirilecek.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Royal Air Maroc'un Kazablanka seferlerine başlaması nedeniyle karşılama töreni düzenlendi.

Apronda geleneksel su takı ile karşılanan uçak daha sonra körüğe yanaştı ve uçuş ekibine çiçek takdim edildi.

Karşılama törenine, İstanbul Vali Yardımcısı Necip Çakmak, Fas Başkonsolosu Ifriquine Mohammed, İSG Yönetim Kurulu üyesi Dato Azmi Bin Murad, Havacılık pazarlama direktörü Gerald Ong, Operasyon Direktörü Göksu Güney, Royal Air Maroc Avrupa Başkan Vekili Abdelhamid Khalil, Türkiye&Yunanistan Bölge Müdürü Batras Hachem'in yanı sıra İSG üst düzey yöneticileri ve yolcular katıldı.

İSG Operasyon Direktörü Göksu Güney, AA muhabirine, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün itibarıyla Fas Kraliyet Hava Yolları Kazablanka'dan her gün bir uçuş olmak üzere haftanın her günü uçuşlara başlamış oldu. Sabiha Gökçen Havalimanı'nı yeni bir bayrak taşıyıcı hava yoluyla dünyaya bağlamış oluyoruz. Özellikle Kazablanka üzerinden Fas Kraliyet Hava Yolları ile özellikle Afrika ve Amerika'ya daha iyi konnektivitesi yüksek hava yolumuz oldu."

Royal Air Maroc Avrupa Başkan Vekili Abdelhamid Khalil ise Sabiha Gökçen Havalimanı'yla yeni frekanslarda çalışmaktan memnun olduklarını anlattı.

Konuşmaların ardından geleneksel pasta kesimi yapıldı ve karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Kaynak: AA