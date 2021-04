Roy Kim kaç yaşında? Roy Kim şarkıları neler?

Güney Koreli şarkıcı-söz yazarı ve radyo sunucusu Roy Kim kaç yaşında? Roy Kim şarkıları neler? Roy Kim hayatı, biyografisi haberimizde yer almaktadır.

ROY KİM KAÇ YAŞINDA?

Profesyonel olarak Roy Kim olarak bilinen Kim Sang-woo, Güney Koreli şarkıcı-söz yazarı ve radyo sunucusu. 2012'de Superstar K 4 televizyon şovunu kazandıktan sonra şarkı kariyerine başladı. Kim, hit single'ı "Bom Bom Bom" içeren stüdyo albümü Love Love Love ile resmi olarak çıkış yaptı.

ROY KİM ALBÜMLERİ

Love Love Love, The Great Dipper, Home, ROY KIM LIVE in Begin Again 2, Blossom