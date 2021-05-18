Roy Hodgson, sezon sonunda Crystal Palace'tan ayrılacak
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Roy Hodgson, sezon sonunda Crystal Palace'tan ayrılacak

Roy Hodgson, sezon sonunda Crystal Palace'tan ayrılacak
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ın teknik direktörü Roy Hodgson, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşme süresi dolacak 73 yaşındaki Hodgson'ın ailesiyle daha fazla zaman geçirmek amacıyla takımdan ayrılmaya karar verdiği belirtildi.

Crystal Palace'ı 2017'den bu yana çalıştıran İngiliz teknik adam, dört sezon boyunca takımının ligde kalmasında önemli rol üstlenmişti.

Bu sezon Crystal Palace'ın başında son lig maçına 2010-2011 sezonda çalıştırdığı Liverpool karşısında çıkacak Roy Hodgson, daha önce İngiltere, İsviçre ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin milli takımlarında da görev almıştı.

Bu sezon 44 puan toplayan Crystal Palace, ligde 13. sırada bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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