Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi
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Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi

İsveçli pop rock müzik grubu Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti.

10.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:12
Roxette'in solisti Marie Fredriksson yaşamını yitirdi

İsveçli pop rock müzik grubu Roxette'in solisti Marie Fredriksson hayatını kaybetti.

BBC'de yer alan habere göre, şarkıcı, söz yazarı, piyanist ve ressam Fredriksson 61 yaşında yaşamını yitirdi.

Menajeri, yaptığı açıklamada, Fredriksson'ın 17 yıllık kanserle mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini belirtti.

Fredriksson, 2002'de beyin tümörü tedavisi görmüştü.

Marie Fredriksson, İsveçli pop şarkıcısı Per Gessle ile 1986'da Roxette grubunu kurmuştu.

Grup, "The Look", "Listen to Your Heart", "Dangerous", "It Must Have Been Love" ve "Joyride" gibi parçalarıyla biliniyor.

Kaynak: AA
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