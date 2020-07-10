Rotu çıkan saman yüklü TIR yan yattı
Rotu çıkan saman yüklü TIR yan yattı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sanayi kavşağında, rotunun çıkması nedeniyle kontrolden çıkan saman yüklü TIR yan yattı.
10.07.2020 11:24 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:23
Rotu çıkan saman yüklü TIR yan yattı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sanayi kavşağında, rotunun çıkması nedeniyle kontrolden çıkan saman yüklü TIR yan yattı. Bolvadin-Çay karayolunda, Çay istikametinden Emirdağ yönüne giden Halil Eroğlu (38) yönetimindeki 42 BUP 70 plakalı TIR, sanayi kavşağında, kiremit ocakları mevkisinde rotunun çıkması nedeniyle kontrolden çıkarak yan yola girdi. Kazada, saman yüklü dorse çekiciden koparken, TIR da yan yattı. TIR'ın şoförü Eroğlu, kazada hafif yaralandı. Kazanın ardından, Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ekipleri, önlem amaçlı yolu trafiğe kapattı. TIR, vinç yardımıyla yoldan kaldırılırken, asfalta savrulan saman balyalarının çekilmesinin ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.
Kaynak: DHA