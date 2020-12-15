ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı

Şehir merkezinden detaylar

Kapalı mağazalardan detaylar

ROTTERDAM - Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle bugünden itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurdu. Açıklanan tedbirlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler, sinema, müze, hayvanat bahçesi ve kütüphaneler kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran