ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı
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ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı

15.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:40

Şehir merkezinden detaylar Kapalı mağazalardan detaylar ROTTERDAM - Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle bugünden itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurdu.

Şehir merkezinden detaylar

Kapalı mağazalardan detaylar

ROTTERDAM - Hollanda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük yeni vaka sayılarının artması nedeniyle bugünden itibaren 19 Ocak 2021'e kadar daha sıkı karantina kurallarına geçildiğini duyurdu. Açıklanan tedbirlere göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerlerin dışındaki tüm dükkan ve mağazalar, güzellik merkezleri, berber, kuaför ve masaj salonları ile dövmeciler, sinema, müze, hayvanat bahçesi ve kütüphaneler kapatıldı.

ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı
ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı
ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı
ROTTERDAM - Hollanda'da Kovid-19 önlemleri 19 Ocak'a kadar sıkılaştırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Aşıran

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