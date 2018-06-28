Rotterdam'da Türkiye'deki Seçim Sonrası AB Dışındaki Ülkelerden Seçmenlere Oy Verme Yasağı

Hollanda'da Türkiye kökenli göçmenlerin en fazla olduğu ülkenin en büyük ikinci kenti Rotterdam'da, Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerden seçmenlerin oy kullanmaları yasaklandı.

Yasak kararının alınmasında, Türkiye kökenli bazı seçmenlerin Pazar gecesi konvoylar, klakson ve havai fişekler eşliğinde yaptığı kutlamaların yarattığı huzursuzluğun etkili olduğu belirtildi.

Pazar günü Türkiye'de yapılan seçimlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından Rotterdam ve çevresinde yaşayan AKP destekçileri, konvoylar eşliğinde kutlama yaptı.

Türkiye kökenli seçmenlerin kutlaması sırasında yasak olmasına rağmen klakson çalınması, havai fişek atılması ve trafik kaosu yaşanması nedeniyle 70 kişiye ceza kesildi.

Başbakan Mark Rutte'nin de mensubu olduğu hükümetin büyük ortağı Liberal Sağ Parti (VVD), Türkiye'de yaşanan gelişmelerin Rotterdam'da hayatı olumsuz etkilemesinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

VVD Rotterdam Meclis Grup Başkanı Vincent Karremans, "Pazar gecesi Türkiye kökenli seçmenlerin yarattığı kaosu" ele almak üzere bir tartışma talebinde bulundu.

Karremans, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve seçim propagandaları gibi Türkiye'deki olayların, Rotterdam'da huzursuzluk yarattığını savundu.

Hollandalı politikacı, "Artık bizim için bitti. Yabancı seçimler sadece huzursuzluğa neden oluyor. Bu konuda yeterince olumsuz tecrübeye sahibiz" diye konuştu.

AKP Rotterdam: Biz bu konuda açıklama yapmıyoruz

Rotterdam'da 21 Mart'taki yerel seçimlerin ardından 3 ay sonra kurulan geniş tabanlı koalisyonda yer alan VVD'nin önerisiyle, koalisyon protokolüne "sıkıntıya yol açacak seçimlerin yasaklanması" içeren bir madde kondu.

Koalisyon protokolüne eklenen madeye göre, Rotterdam'da gerginliğe yol açan AB dışındaki ülkelerin seçim yapmasına, ulusal hükümetle de istişare edilerek izin verilmeyecek.

Türkiye kökenli seçmenler, Hollanda'da Rotterdam, Amsterdam ve Deventer'deki konsolosluklar tarafından belirlenen noktalarda oy kullanıyor. Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosluğu, son iki seçimde oy verme işlemi için Lahey'deki bir kongre merkezini belirlemişti.

Hollanda'daki Türkiye kökenli sivil toplum kuruluşları, Rotterdam Belediye Meclisi'nin Türkiye kökenli seçmenlere oy kullanma yasağı konusunda henüz sessiz.

AKP Rotterdam Bölgesi Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Aslan ise BBC Türkçe'ye "Biz bu konuda açıklama yapmıyoruz" dedi.

Konunun henüz çok yeni olduğunu ve içeriği konusunda yeterli bilgileri bulunmadığını belirten bazı göçmen örgütleri ise Türkiye ile Hollanda arasında yaşanan diplomatik krizin, ülkedeki Türkiye kökenlileri olumsuz etkilediğine işaret ediyor.

Hollanda'daki Türklerin "adeta mercek altına alınmış durumda olduğunu" söyleyen göçmen örgütlerine göre, Rotterdam'daki yasak kararının sadece AB dışındaki ülkeleri kapsaması ciddi bir ayrımcılık.